Nach Höschenblitzer: Netrebko jetzt oben ohne in Dubai?

Anna Netrebko liebt es zu provozieren, aber traut sie sich das wirklich?

Sündteure Schuhe, Höschenblitzer, Putin-Freundschaft und fragwürdige Aussagen - die Liste ist lang. Anna Netrebko liebt es einfach zu provozieren. Jetzt legt sie auf Instagram nach. In einer Story zeigt sie sich am Strand in Dubai, scheinbar oben ohne. Zumindest fehlt von Bikini-Trägern jegliche Spur.

Wenngleich sich Netrebko nicht viel darum schert, was die Leute von ihr denken, bezweifeln wir dennoch, dass sie sich in Dubai ohne Oberteil auf einem öffentlichen Strand zeigen würde. Denn das ist in der Wüstenstadt strengstens verboten. Dadurch, das Donna Anna das Bild relativ weit oben abgeschnitten hat, provoziert sie damit aber auf jeden Fall erneut.