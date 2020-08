Nach Urlaub: Gabalier zurück im Studio

Am Freitag war er mit seinen Biker-Freunden am Großglockner. Am Samstag gab’s ­einen Shopping-Trip und Gipfelsturm in Kitzbühel. Am Sonntag wurde er wieder in seinem Stammlokal Schinakl in Velden am Wörthersee gesichtet – Kurz-Urlaub für Andreas Gabalier (35) vor den neuen Hits, denn jetzt ist der VolksRock ’n’ Roller wieder voll am Werken. „Liebe Grüße aus dem Studio. Zurück bei der Arbeit“, meldete er sich am Montag kurz vor Mitternacht auf Facebook aus dem Heimstudio in Graz.

Pläne

Nach dem Corona-Hit Neuer Wind und dem Internet-Konzert für über 500.000 Fans nimmt er gerade die neue CD auf und plant schon die große Tournee.

Tour

Die Live-Premiere gibt’s am 24. Juli in Bern. Am 31. Juli zündet er in München das große „Fanfestival“ für bis zu 170.000 Besucher und am 20. und 21.August rockt Gabalier in Kitzbühel. Als Zugabe soll im Herbst 2021 eine große Hallentournee samt Wien-Stopp folgen.