Nadja Meskic ist die neue "Miss Alpin"

Am Wochenende wurde im Innsbrucker Sillpark einmal mehr die schönste Frau der Alpen gewählt. Ein Beauty-Contest, den die 19-jährige Madja Meskic eindrucksvoll für sich entschied.

Er war ein spannender Abend, an dem zwölf Kandidatinnen aus dem Alpenraum um die Krone der "Miss Alpin" ritterten. Die Kandidatinnen beeindruckten nicht nur mit trachtiger Mode und Sportoutfits, sondern erstrahlten regelrecht in den Abendkleidern und zu guter Letzt in wunderschönen Brautkleidern.

© Victor Malyshev ×

© Victor Malyshev ×

Show-Programm

Zu den Jury-Mitgliedern gehörten unter anderem Fußballerin Stephanie Rieder, Miss Alpin 2022 Anna Horngacher, ESC-Star Cesár Simpson, der auch live zu hören war, und die amtierende Miss Europe Beatrice Turin. Letztere sorgte mit ihrem Live-Auftritt gemeinsam mit der Cheerleader-Truppe "Colourful Dancers", bei dem sie fünf Songs performte, für Furore.

© zVg ×

Spannende Entscheidung

© Victor Malyshev ×

Die Krone der Miss Alpin 2023 wurde schließlich der 19-jährigen Nadja Meskic aus Vomp verliehen. Die für die Landesregierung arbeitende frisch gekürte Miss setzte sich in einem starken Wettbewerb gegen Konkurrentinnen Larissa Fontana, 24, aus Sölden, und Mirella Hell, 27, aus Rum durch. Neben der Krone und der Schärpe durfte Nadja eine beeindruckende Auswahl an Preisen entgegennehmen, darunter eine Städtereise nach Bologna sowie verschiedene Fotoshootings und Sachpreise.