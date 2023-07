× Naschenweng: Liebes-Show mit Gabalier

Die Gerüchteküche brodelte schon lange – jetzt zeigt sich Melissa mit ihrem Freund.

Überraschung. Überraschung. Die Spatzen in Kärnten pfeifen es schon seit einiger Zeit von den Dächern, dass Schlager-Star Melissa Naschenweng ihre Liebe gefunden hat. Offiziell wollte Melissa die Gerüchte nie kommentieren. Bis jetzt. Bei der gestrigen Premiere von Mamma Mia! in Mörbisch erschien die Sängerin mit ihrem Freund. Und der trägt einen prominenten Namen. Toni Gabalier – der Bruder von Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier soll Melissas Herz erobert haben – und das schon seit längerer Zeit. Im ÖSTERREICH-Talk gaben sich beide (noch) zugeknöpft. „Solange es nicht zum Heiraten ist, sage ich nichts“, sagt Melissa mit einem Lächeln. Und Gabalier? „Mein Name ist Hase und ich weiß von nichts.“ Ein Dementi klingt wahrlich anders.

Top Secret. Laut Insidern sollen Melissa und Toni schon seit über einem Jahr zusammen sein und eine On-Off-Beziehung führen. Im Gegensatz zu seinen Brüdern Andreas und Willi scheut Toni Gabalier aber die Öffentlichkeit. Er ist erfolgreicher Geschäftsmann und vertreibt seinen eigenen Gin mit dem Namen „Gin Toni“. Was jetzt noch zum neuen Society-Paar fehlt, ist eine offizielle Bestätigung ihrer Liebe. Wobei – Bilder sagen ohnehin mehr als tausend Worte und man darf sich für Melissa freuen, dass sie jetzt ihre Liebe gefunden hat.