Beim Anblick von Melissa Naschenweng laufen die Tastaturen und die Kommentare heiß

Ein neues Album - das hat Schlagerqueen Melissa Naschenweng (33) im Gepäck. Der passende Titel musste aber erst gefunden werden, also begab sie sich für eine kleine Auszeit in ihre Heimat Kärnten. Dort lässt es sich besser brainstormen. Ihre Fans versorgt sie aber dennoch mit Stoff. Oder besser gesagt: Mit Bildern ohne viel Stoff.

Melissa Naschenweng posiert am Bauernhof in pinkem Bikini-Oberteil und Hotpants. Dabei hält sie einen Rechen in der Hand. Passend zum Bikini-Top trägt sie pinke Socken und eine schicke Sonnenbrille. Zu den sexy Bildern schreibt sie: "BAUERNsolarium inklusive BAUERnap. Bevor ich euch morgen meinen Albumnamen präsentiere, lade ich daheim meine Akkus.

Follower zeigen sich von Melissa begeistert

Melissas Fans sind wie immer ganz begeistert von den Bildern: "Finde ich toll, dass du trotz deines Ruhms und Erfolgs so eine einfache und gutherzige Frau geblieben bist", schreibt einer. "Absolut verdammt gute Fotos von dir", schreibt ein anderer. Anderen ist die Musik wichtiger, als der Anblick ihres Traumkörpers: "Bin schon soo gespannt auf den Namen vom neuen Album." Einige versuchen gar den Titel zu erraten: "Almhelden oder Almrocker könnte passen."