Mama Brigitte war nicht einmal zur Hochzeit eingeladen!

In schwierigen Zeiten gilt oft die Familie als sicherer Hafen. Doch das dürfte nicht überall der Fall sein.

Offenes Gespräch

René Benko und seine Ehefrau Nathalie haben sich zurückgezogen, es ist unklar, wer nach der Pleite zu ihnen steht. Nathalies Mutter, Renés Schwiegermutter, hat schon viel länger keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter. Das erzählte sie unlängst in der Bild-Zeitung. Besonders traurig stimmt die 67-Jährige, dass sie ihre Enkelkinder nicht kennt!

15 Jahre ohne Kontakt

Im Gespräch sagt Brigitte: "Mir geht es seit 15 Jahren schlecht, weil ich das nicht verstehen kann. Warum nimmt sie sich nicht die Zeit oder sagt, was ich gemacht habe?" Bereits vor Jahren habe sie alle Erinnerungen an ihre Tochter verbannt, nur Zeitungsartikel sieht sie sich gelegentlich an, denn an Benkos Pleite "komme man nicht vorbei."

Kenne Enkel nicht

Was Brigitte schmerzt: "Was mir am meisten leidtut an der Sache, sind meine Enkel, die ich ja gar nicht kenne. Ich glaube, für sie ist das ganz schlimm." Die Benkos haben drei Kinder zusammen. Ob noch Hoffnung auf eine Versöhnung besteht? Brigitte schließt das aus: "Ich habe keine Nummer von ihr. Und ich will auch nicht. Das ist jetzt zu spät." Aus dem früheren Umfeld von Nathalie gibt es zu der Angelegenheit auch Kopfschütteln. Man wisse nicht, was vorgefallen sei.