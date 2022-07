Netrebko bezaubert in Italien

Für die Opern-Diva dürfte es nach der Zwangs-Auszeit wieder bestens laufen.

Strahlend. Nicht nur der Umzug in eine größere Wohnung in Wien dürfte Opern-Diva Anna Netrebko gerade viel Freude bereiten. In Italien genießt Donna Anna zurzeit das Dolce Vita. Egal ob am Motorboot am Gardasee, beim Sightseeing in Sirmione oder so wie Freitagabend auf der großen Opernbühne. Netrebko ist wieder in aller Munde und der schale Beigeschmack ihrer vermeintlichen Putin-Nähe wieder vergessen.

Gefragt. Viele der großen Opernhäuser weltweit haben sich inzwischen von ihrer Distanzierung zur Diva distanziert. Die Engagements trudeln nur so ein und der Terminkalender Netrebkos ist auch über den Sommer gut gefüllt. Als eines der Highlights steht die Superdiva heute Abend in der Arena di Verona auf der Bühne und wird ihre Aida geben.