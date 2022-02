Netrebko mit skurriler Penis-Show auf Instagram

Anna Netrebko zeigte sich in Barcelona schwer begeistert von diesen Prachtstücken

Der Name Anna Netrebko steht für Hochkultur. Auf der Bühne zeigt sich die Diva stets professionell und in glamourösen Roben. Privat mag es die Opernsängerin ein bisschen ausgefallener. Vor allem auf Instagram zeigt sie gerne Skurrilitäten aus ihrem Alltag. Gerade verweilt Donna Anna in Barcelona. Dort ist sie mit ihrer Freundin Anne auf Sightseeing-Tour. Die Fans nimmt sie mit in ihre kunterbunte Welt und präsentiert dort unter anderem Cake-Pop-Penisse mit Zuckerguss.

Animalischer Instinkt

Auch beim Besuch eines Aquariums bleibt sie dem Thema Sex treu und filmt ganz unverschämt zwei Seepferdchen bei der Paarung. Ihre Anhänger lieben Anna Netrebko für ihre offene Art und ehrlichen Einblicke. Ein bisschen Spaß muss schließlich sein...