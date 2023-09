Auf YouTube verrät Arnold Schwarzenegger, wie er dem Tod entkam

Es ist bereits fünf Jahre her, als die Schockmeldung die Runde machte. Damals musste Arnold Schwarzenegger (76) am offenen Herzen operiert werden, um weiterleben zu können. Heute denkt die steirische Eiche dankbar zurück. Auf seinem YouTube-Kanal "Arnold's Pump Club" enthüllt Schwarzenegger, wie hart der Kampf zurück ins Leben war.

Chirurg gestand Fehler ein

Kurz nachdem Arnold aus der Narkose erwachte, habe ihm der Chirurg gestanden, dass er einen Fehler gemacht habe und durch die Herzwand gestochen habe. "Deshalb mussten wir sie so schnell wie möglich öffnen, um Ihnen das Leben zu retten", habe er gesagt. Für Arnie war das ein Schock: "Man sammelt sich, versucht einen Gang hochzuschalten und fragt sich, was man tun muss, um so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus entlassen zu werden."

Arnie: "Musste meine Lunge trainieren, damit ich nicht sterbe!"

Der Actionheld habe alles versucht, um wieder gesund zu werden: "Ich musste meine Lunge trainieren, um nicht an einer Lungenentzündung zu sterben", sagt er. Auch private Fotos veröffentlicht der "Terminator" in dem Clip. Darauf ist er zu sehen, wie er im blau-weißen Krankenhauskittel durch die Gänge geht. Seine Freunde und Familie seien ihm eine große Stütze gewesen. „Sie mussten mich anfeuern und jeden Schritt, den ich tat, laut zählen. Ich habe es jeden Tag gemacht. Und jedes Mal kamen alle vorbei. Diese Unterstützung war so wichtig, weil wir nicht alles selbst machen können!“