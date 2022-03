Neue Stones-Pläne für Wien

Die Stones halten Veranstalter und Fans auf Trab. Die Tour wird neu geplant. Für Wien gibt es jetzt gleich zwei mögliche Termine: 22. oder 23. Juli im Happel-Stadion.

Der 22. Juli war angedacht – jetzt könnte das neue Routing der Rolling Stones das sensationelle Wien-Konzert im Ernst-Happel-Stadion doch noch um einen Tag nach hinten verschieben. Mick Jagger wünscht nämlich eine dreitägige Regenerations-Pause zwischen den jeweiligen Auftritten und da die Stones nun am 19. Juli ein Konzert in Lyon, Frankreich ins Auge gefasst haben könnte die Greatest-Hits-Show in Wien wohl nun „erst“ am 23. Juli über die Bühne gehen. Ein Datum das ursprünglich für München angedacht war, dort wollen die Stones nun aber schon am 5. Juni rocken.

Mit ihren neuen Tour-Plänen halten die Rock-Dions gerade Veranstalter und Fans auf Trab: Der Tourplan ist gerade am finalisieren und wird fast täglich nachgebessert. Für 14 Europa-Konzerte werden dafür die Offerte eingeholt. Bis 9. März soll jedoch alles fixiert sin. Da wollen die Stones ihre Jubiläums-Tour zum 60. Bandgeburtstag offiziell verkünden. Das Wien-Konzert gilt als fix. Entweder am 22. oder am 23. Juli.