Schauspielerin Nina Proll tut ihren Unmut einmal mehr lautstark kund.

Nina Proll protestiert einmal mehr stimmgewaltig gegen die Corona -Maßnahmen. In ihrem neuen Song "Willkommen in der Demokratie" dreht sich alles um das Management der Regierung. Spoiler: Die kommt nicht gut weg in dem Lied.

Darum geht's im Song

"Theater und Sport werden abgeschafft, wer selbstständig ist wird ab heute bestraft", singt Proll. Und: "Es lebe die Toleranz, wer sich nicht daran hält hat ausgetanzt." Für ihr Lied wird sie im Netz mit wohlwollenden Kommentaren bedacht.

Proll: Neues Karrieremodell mit Corona-Songs?

Es ist übrigens nicht Prolls erster Song, der sich um die Corona -Maßnahmen dreht. In "I zag di au" hat sie auch schon über die Maßnahmen gewettert.