Fans und Freunde freuen sich über erstes Posting der feschen Moderatorin.

In den letzten Jahren war es sehr still um die sympathische oe24.tv-Moderatorin Nadine Friedrich . Dann, im Mai, gab es ein kleines Zeichen von ihr auf Facebook. Sie suche wieder eine Wohnung in Wien! Zusammen mit ihrem Hund Minnie wolle sie in eine Bleibe nahe der Natur (Prater, Alte Donau) ziehen. Weitere Kriterien: eine Freifläche und ab 60 Quadratmetern.

Ungeschminkt, zart gebräunt, lächelnd

Dann meldete sich Friedrich wieder länger nicht. Bis zum 28. August - da gab es das erste richtige Posting seit 4 1/2 Jahren von ihr. Ein Bild zeigt die blonde Moderatorin lächelnd im babyblauen Sommerkleid, zart gebräunt und kaum geschminkt. Ein wunderschöner Schnappschuss. Dazu schreibt sie, wie schwer es ihr gefallen sei, sich nach der langen Zeit nun zu zeigen. "Aber hier bin ich. Und es kommt bald mehr. Was habe ich verpasst? Und: habt ihr mich vermisst?"

© Facebook

Große Freude über Posting

Kolleginnen, Weggefährten, Freunde meldeten sich umgehend auf das erste Posting. Sie wurde also definitiv sehr vermisst!