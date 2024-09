Ö3-Kultmoderator kehrt zurück - für dieses beliebte Format

Nach einer Pause kommt Thomas Kamenar wieder zurück.

Alles neu im Herbst! Die Ö3-Kult-Sendung „Solid Gold“ bekommt einen neuen Moderator. Thomas Kamenar kehrt zu Ö3 zurück und wird jeden Sonntag drei Stunden lang Musik-Klassiker auf Sendung bringen.

Alter Hase

19 Jahre hat er auf Ö3 moderiert und mit dem Herbst-Programm kommt er „nach Hause“ zurück: Thomas Kamenar wird wieder auf Ö3 moderieren.





Das sagt er dazu

„Solid Gold auf Ö3 ist wie ein Ritterschlag für mich. Es ist auch die einzige Show am österreichischen Radiomarkt, für die ich extrem gerne wieder auf Sendung gehe. Jeder der mich kennt, weiß, dass Musik durch meine Adern fließt und nun kann ich dieser Leidenschaft jeden Sonntagabend nachgehen und mich mit meinem Publikum an den größten Hits aller Zeiten erfreuen. Ich bin begeistert und sehr aufgeregt,“ so Thomas Kamenar.