× Benny Hörtnagl: Nächster Radio-Star verlässt Ö3 und zwar sehr bald

Mr. Solid Gold wird nicht mehr lange auf Sendung sein.

Nach dem Aus von Kultmoderator Robert Kratky nun der nächste Schock! Auch "Mr. Solid Gold" Benny Hörtnagl wird den Ö3 verlassen, wie oe24 erfuhr.

Schon bald weg

Der 41 Jahre alte Innsbrucker soll wird am 31. August seinen letzten Tag beim Sender haben. Rund 20 Jahre war Hörtnagl für Ö3 tätig, machte Sendungen wie "Freaky Friday" oder Solid Gold" unverwechselbar.

© zeidler ×

Die Aussage zum Aus

Senderchef Michael Pauser erklärte in einem Stetament: "Seit Juli 2004 hat der Tiroler Benny Hörtnagl Hitradio Ö3 intensiv mitgeprägt. Was ihn und Ö3 immer verbunden hat, war in erster Linie die große Begeisterung fürs Radiomachen und die Liebe zur Musik. Als Moderator, als Musikexperte, als Ideengeber und Programmgestalter hat er Sendungen wie den „Freaky Friday“ und die „Ö3-Musikfeiertage“ miterfunden und die Sendungsmarke „Solid Gold“ die letzten 5 Jahre lang weiterentwickelt. Wir sind sehr dankbar für die gemeinsamen 20 Jahre und wünschen Benny Hörtnagl viel Erfolg für seine neuen Aufgaben"

Neue Aufgaben

Hörtnagl soll sich, wie aus Senderkreisen zu hören ist, neuen Projekten zuwenden, wird getuschelt, in anderen Medienhäusern. Spannend: Moderieren wird Hörtnagl nicht mehr...