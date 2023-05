Ö3-Star gibt Update zu Würge-Attacke

Elke Rock bedankt sich auf Instagram für die vielen herzlichen Nachrichten und verrät: "Ich habe mich entschieden, Anzeige zu erstatten"

Fünf Tage ist es her, dass Ö3-Moderatorin Elke Rock, die wohl schlimmste Erfahrung ihres bisherigen Lebens machen musste. Im Familien-Urlaub in Italien brachte ein Pärchen im Nebenzimmer sie um ihren Schlaf, da es in einen wilden Streit geriet. Rock hörte nicht weg, erkundigte sich, was denn da los sei. Der betrunkene Kärntner im Nebenzimmer attackierte dann auch die Moderatorin und würgte sie, bis die Frau einschritt. "Ich stehe wie gelähmt am Gang. Meine Hände leblos an meinem Körper hinab. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe nicht einmal geschrien", schilderte Rock die schrecklichen Sekunden.

Jetzt entschied sich der Ö3-Star aber dennoch, sich zu wehren. In einem neuen Posting bedankt sich Rock erst einmal bei ihren Fans: "für die vielen herzlichen Nachrichten von euch und teilweise auch sehr persönlichen Geschichten, die ihr mit mit geteilt habt. Es ist erschreckend zu lesen, wie viele Frauen bereits gewalttätige Attacken von Männern erleben mussten", schreibt sie. Sie wolle nicht untätig bleiben.

Rock erstattet Anzeige

Nach dem ersten Schock habe sie erst einmal überlegt, was sie tun solle. "Habe mich aber dann dafür entschieden, Anzeige zu erstatten und mir rechtliche Unterstützung zu holen und die Angelegenheit an meinen Anwalt zu übergeben. Es sei ihr ein Anliegen, Gewalt gegen Frauen nicht zu tabuisieren.