Der 'Wecker'-Star Robert Kratky wurde für seine Meinung zu Impfung und Co. auf Instagram rüde angefeindet.

Man kann natürlich sagen, dass man sich als Promi nicht zu jedem Thema äußern muss. Doch wer Robert Kratky, den Ö3-'Wecker'-Mann kennt, weiß, dass er sich kein Blatt vor den Mund nimmt und auf seinem Insta-Kanal zu vielem Stellung bezieht. Wem das nicht gefällt, so die gängige Netiquette, kann weiterscrollen.

Impfthema als Angriff

Jüngst hat Kratky ein sehr heikles Thema angesprochen. Das Impfen. Während er laut eigenen Aussagen sehr viel Zuspruch seiner Community für seine vakzinfreundliche Meinung bekam, hagelte es von einigen wüste Beschimpfungen gegen ihn. Das Ausmaß dürfte so heftig gewesen sein, dass Kratky mehrere Stunden damit verbrachte, sich auf Instagram damit auseinanderzusetzen, Postings zu löschen und Kommentare zu entfernen.

© Instagram/Kratky

Er schreibt darum nun in einer Insta-Story, er habe die bekrittelten Videos entfernt und werde von nun an stärker an sich halten mit seiner Meinung. Denn: "Wenn ich heute morgen nicht mehr aufgewacht wäre und das gestern der letzte Abend meines Lebens gewesen wäre, dann hätte ich die letzten Stunden meines Daseins auf Insta ver********." Einiges, so Kratky hätte ihn gar nicht gestört. Doch Betitelungen wie: "Kratky, das Testimonial der Impf-Mafia" sei dann zu weit gegangen für ihn. Viele User finden es schade, dass er sich nun nicht mehr so stark äußern will. Doch Kratky versichert: Wenn nötig, werde er seine Meinung weiter kundtun!

