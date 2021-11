ÖSTERREICH bringt sie zu Rainhard Fendrich

Die Fans in Stuttgart und Zürich hat Rainhard Fendrich (66) schon begeistert. „Konzert des Jahres,“ so der einhellige Tenor zur neuen, brisanten Show „Starkregen“. Nach 18-monatigen Corona-Stopp zeigt sich Fendrich dabei wieder als Gewissen des Austropop. Alle Hits - von "Strada del Sole" über "Blond" bis "I am from Austria". Dazu eine gediegene Light-Show und auch politische Parolen. „Man darf sich nicht wundern, wenn sich die Wähler schlichtweg verarscht fühlen.“

Heimspiel. Damit nimmt Rainhard Fendrich nun endlich auch Visier auf Österreich: Am Samstag gastiert er in Graz. Am Sonntag folgt das Heimspiel in der Wiener Stadthalle.

Gewinn. Mit ÖSTERREICH sind Sie beim Austropop-Hit des Jahres live dabei: wir verlosen 1 x 2 Tickets für das Wien-Konzert von Rainhard-Fendrich am Sonntag (7. 11.) in der Stadthalle. Gleich reinklicken!



Hier geht’s zum Gewinnspiel:

ÖSTERREICH bringt Sie zum Fendrich-Konzert in der Stadthalle – HIER mitspielen: