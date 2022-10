ÖSTERREICH holt Sam Smith in die Stadthalle

ÖSTERREICH präsentiert das große Pop-Highlight. Am 18. Mai rockt Sam Smith in Wien.

Musik. 492 Gold und Platin-Auszeichnungen, vier Grammys, zwei Einträge im Guinnessbuch und der Oscar (2016 für den Bond-Hit Writing’s on the Wall) - Sam Smith (32) gilt dank 45-Milliarden-fach gestreamter Hits wie Promises, Dancing With A Stranger und natürlich Stay With Me zu den absoluten Topstars der aktuellen Musik-Szene. Jetzt nach drei Jahre Pause und dem Outing als nicht-binär startet er jetzt wieder durch – und das gleich mit einem ÖSTERREICH-Konzert. Am 18. Mai holen wir die Pop-Sensation in die Wiener Stadthalle. Sein erster zweiter Austro-Stop nach 2018. Die Tickets für das Konzert-Highlight gibt’s ab 27. Oktober bei oeticket, stadthalle.com und ticket24.at.

Hits. Als Einstimmung liefert Sam Smith am 27. Jänner die neue CD Gloria: „Damit gebe ich euch einen Teil meines Herzens und meiner Seele. Gloria hat mich durch einige dunkle Zeiten gebracht und war ein Leuchtturm in meinem Leben. Ich hoffe, das kann es auch für euch sein.“ Der Hype dazu ist schon jetzt riesig: Die Vorab-Single Unholy, ein Duett mit der deutschen Sängerin Kim Petras, hält aktuell die Spitze der globalen iTunes Charts.