Österreicherin als US-Reality-TV-Star

Ex-Miss Katharina Mazepa ist an der Seite von Kim Karda­shians Stiefbruder zu sehen.

Karriere. Als Model hat sie schon längst in Amerika Fuß gefasst, doch jetzt startet sie als Schauspielerin durch. Ex-Miss Katharina Mazepa (vormals Nahlik) ist in einer der beliebtesten amerikanischen Reality-TV-Shows zu sehen. In The Hills verschaut sich Kim Kardashians Stiefbruder Brody Jenner in die schöne Wienerin. Mazepa sorgt für Eifersuchtsdramen. Im echten Leben geht sie es aber ­ruhiger an. Katharina ist seit zwei Jahren mit dem US-Diplomaten Shilo Mazepa verheiratet.