× Österreichs Top 10 der Woche

ÖSTERREICH präsentiert Ihnen die heimischen Prominenten der Woche.

Hier die Top Ten:

1. FERDINAND AIGNER

© oe24 ×

Der „kleine“ Bürgermeister von St. Georgen gewann den Machtkampf gegen den „großen“ Innenminister Karner – und ließ per Bescheid die unwürdigen Zelte für die Flüchtlinge entfernen.

2. EDELTRAUD HANAPPI-EGGER

© APA/TOBIAS STEINMAURER ×

Die Schwiegertochter des Rapid-Idols Gerhard Hanappi und WU-Rektorin zieht mit Alexander Wrabetz ins neue Rapid-Präsidium ein – endlich: Frauen übernehmen die Macht im Fußball.

3. CHRISTIAN WEHRSCHÜTZ

© APA/ORF ×

Der ORF-Korrespondent im Ukraine-Krieg schaffte mit seinem Buch „Mein Journalistenleben“ letzte Woche Platz 1 in den Bestseller-Charts – verdienter Lohn für einen besonderen journalistischen Einsatz.

4. JOHANNA MIKL-LEITNER

© APA/Hochmuth ×

Läuft 10 Wochen vor der Niederösterreich-Wahl zur Hochform auf und erreicht in Niederösterreich das, was Österreich fehlt: einen echten Teuerungs-Ausgleich.

5. TONI FABER

© TZOE/Kernmayer ×

Zeigt uns mit seinem Adventmarkt vor dem Stephansdom, dem schönsten Weihnachtsmarkt Österreichs, wie schön Weihnachten auch in schweren Zeiten sein kann.

6. EVA PINKELNIG

© GEPA ×

Eva WER? Eva Pinkelnig ist unser neuer Wintersport-Star. Die 34-jährige Vorarlbergerin springt der Welt-Elite davon – und holte ihren vierten Weltcup-Sieg.

7. ALPAY GÜNER

© MediaMarkt ×

Der neue Chef des MediaMarkts wird zum Handels-Turbo. Jetzt startet er als Erster einen „Marketplace“, auf dem man online alle Angebote kaufen kann. Ein Mega-Erfolg.

8. NINA KRAFT

© ORF/Thomas Ramstorfer ×

Event-Moderatorin und einstiger „Dancing Star“-Liebling feiert Freitag ein Comeback als ORF-Show-Lady. In „Licht ins Dunkel“ hat sie sogar Helene Fischer als Stargast.

9. SIGI FINK

© oe24 ×

Gag der Woche: Nervte Ö3-Hörer als Wetterfrosch am Morgen – jetzt wählte ihn die eigene (!) Ö3-Redaktion zum „Sexiest Man“ in Österreich. Keiner weiß warum – an der Optik kann’s nicht liegen…

10. RAINER NOWAK

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Qualifiziert sich für Top und Flop 10. In den „Flop 10“ dank absurder „Hilf mir beim ORF“-Chats mit Thomas Schmid. In den „Top 10“ wegen charakterfesten raschen Rücktritts. Respekt !