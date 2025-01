Kickl-Regierung: Erster internationaler Star sagt Opernball-Besuch ab

Noch während die Regierungsverhandlungen laufen, haben diese bereits Auswirkungen auf den Opernball am 27. Februar

Eine Regierung unter Kanzler Herbert Kickl ist für viele Protagonisten der Kunst- und Kultur-Szene ein trauriger Gedanke. Via Social Media machen viele ihrem Unmut darüber Luft. Und auch über die Grenzen hinaus wird Blau-Schwarz zum Aufreger. Vor allem beim Opernball. Einige Künstler haben bereits betont, dem Ball fernbleiben zu wollen.

Oliver Pocher, Heino, Franco Nero und Helmut Werner © Tischler ×

Jetzt hat auch der erste internationale Star die Konsequenzen gezogen und dem Staatsball eine Abfuhr erteilt. Heino-Manager Helmut Werner wollte - wie auch letztes Jahr - einen Star zum Ball holen. 2024 feierte er mit Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden und Franco Nero in der Loge. Heuer hat Werner - bis jetzt - leider weniger Glück.

Helmut Werner und Nicole Mieth © Getty ×

"Ich weiß noch nicht, ob ich zum Ball komme. Ich hatte einen internationalen Stargast bereits im Gespräch, doch dieser sagte vor ein paar Tagen auf Grund der politischen Situation in Österreich leider ab", erzählt der smarte Manager im oe24-Talk. Darüber, wer der Star gewesen wäre, hüllt sich Werner allerdings in Schweigen. An einem Ersatz wird bereits mit Hochdruck gearbeitet. Es bleibt somit generell spannend, wer aller heuer in den Logen Platz nehmen wird - unter der neuen Regierung.