× Rätsel um Affen-Mann bei Opernball

Dieser Mann sorgte für fragende Gesichter – wer steckt unter der Maske?

Wien. Für einerseits fragende Gesichter andererseits auch für Erheiterung sorgte ein maskierter Opernball-Gast. Ein Mann mit Affen-Maske wurde zunächst am Red Carpet und dann in der Oper beim Ball gesichtet. Zahlreiche Gäste fragten sich – wer steckt unter der Maske und was hat es mit der Maskerade auf sich?

Handelt es sich dabei etwa um ein verstecktes Protest-Zeichen? Denkbar, denn am Opernball-Abend gab es gleich mehrere Protest-Aktionen: Klima-Aktivistin Lena Schilling konnte bis knapp zum Eingang vordringen, ehe sie die Securities stoppten. Das passierte direkt vor den Augen von Schauspieler Michael Ostrowski. Der trug einen Schal mit der Botschaft "Power To The People". "Auch ich zähle mich zu den Klima Aktivisten."

Kurze Zeit später wollte eine Radfahrerin auf den roten Teppich fahren – auch sie wurde von Polizisten gestoppt. Und vor Start der Eröffnung dann wieder Klima-Aktivisten, dieses Mal in der Oper auf der Feststiege. Auf ihren Bannern stand: "Ihr tanzt, wir brennen". Die Polizei ist gleich vor Ort. Die vier Aktivisten gehen freiwillig. Festgeklebt hat sich niemand.