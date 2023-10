Staatsoper sucht Designer für Couture Salon

Die Wiener Staatsoper sucht Österreichs talentierteste Modeschöpfer für die ''große Robe'' anlässlich des Wiener Opernballs 2024. Designer aus ganz Österreich sind herzlich eingeladen, sich bis 31. Oktober 2023 zu bewerben, um ihre Kreationen am Wiener Opernball am 8. Februar 2024 zu präsentieren.

Der Couture Salon findet am 17. Jänner 2024 im Hotel Bristol statt und hat sich seit 2014 als Fixpunkt in Sachen eleganter Ballmode etabliert. Im Vorfeld des Wiener Opernballs soll damit Designer, die in Österreich studieren, leben oder arbeiten, die einzigartige Möglichkeit geboten werden, ihre Kreationen in Kooperation mit den Ersten Solotänzerinnen und Solotänzerinnen des Wiener Staatsballetts einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren.

Im letzten Jahr wurden mit Jennifer Milleder, Moulham Obid und Florentina Leitner drei sehr unterschiedliche österreichische Nachwuchstalente ausgewählt, die mit ihren Roben beeindrucken und überzeugen konnten.

2024 soll eine prominente Jury Couturiers – ob noch in Ausbildung oder bereits etabliert – die Chance geben, Modepartner des Wiener Opernballs zu werden.

© Getty ×

Bewerbung ab sofort

Ab sofort können sich Interessierte direkt auf der Website der Wiener Staatsoper mittels Formular hier bewerben. Im November werden die von der Fachjury ausgewählten Finalisten bekanntgegeben.

© TZOE/Artner ×

Das erwartet die Teilnehmer:

Drei Finalisten erhalten die Möglichkeit, am Wiener Opernball 2024 und beim Couture Salon 2024 ihre Entwürfe in Kooperation mit den Tänzerinnen des Wiener Staatsballetts zu präsentieren. Neben einer weitreichenden Medienbegleitung on- und offline stellt die Wiener Staatsoper unter der Leitung von Bogdan Roščić für die drei finalen Designern jeweils eine Ehrenkarte für den Wiener Opernball zur Verfügung. Damit verbunden ist die Red Carpet-Präsenz mit den Tänzerinnen des Wiener Staatsballetts am Ballabend. Weiters werden die Designer und ihre Arbeiten im Programmheft des Wiener Opernballs ausgiebig vorgestellt.

© Andreas Tischler / Vienna Press ×

Voraussetzungen zur Teilnahme

Der Aufruf richtet sich im Rahmen der österreichweiten Talentförderung an Designer, die in Österreich leben und/oder arbeiten, in Österreich geboren sind oder einen anderen direkten Bezug zu Österreich besitzen. Für die Teilnehmer gilt es, 4 bis 5 Roben-Looks (von Kopf bis Fuß) sowie ihre Zeit für Fittings (im Zeitraum von November 2023 bis Februar 2024) und Abstimmungen (on-/offline) zur Verfügung zu stellen. Den teilnehmenden Designer steht es frei, Archiv-Looks zu zeigen oder neue Entwürfe speziell für diesen Anlass zu kreieren. Die Roben verbleiben im Besitz der jeweiligen Designer und verstehen sich als vergütungsfreie Leihgabe für den Couture Salon 2024 sowie den Wiener Opernball 2024. Die Wiener Staatsoper freut sich über Bewerber unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Identität, ethnischer Herkunft und körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung.