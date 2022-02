Opus bringen Duett mit Bilgeri

Am 25. März kommt die allerletzte Opus CD. Das Live-Album „Opus & Friends - The Last Note” vom Abschieds-Konzert in Graz. Schon am 11. März erscheint das Duett "Desperado" mit Reinhold Bilgeri als Single.

Am 21. Dezember rockten Opus in der Grazer Oper ihr großes Abschieds-Konzert. Mit Gästen wie Maria Bill, Willi Resetarits, Reinhold Bilgeri und derÜbewrraschungs_reunion von STS. Jetzt gibt es das erste Musik-Dokument dieses sensationellen Austropop-Abends. Mit dem Bilgeri- Duett „Desperado“, einem Cover des legendären Eagles Hit aus dem Jahr 1973 liefern Opus am 11. März den ersten Vorboten auf die allerletzte CD. Am 25. März kommt dann das Abschieds-Konzert als Live-Album „Opus & Friends - The Last Note”: auf Doppel-CD und Blue-Ray. © Opus Freunde. Opus und Reinhold Bilgeri kennen einander seit den späten Siebzigern: Damals veranstalteten Opus das Austria Rock Festival in Pinkafeld und Bilgeris Band Clockwork war eine der ersten Bands, die die Opus für ein Konzert eingeladen hatten. Standesgemäß kamen die langhaarigen Rocker aus Vorarlberg mit einer weißen Stretch-Limo auf den Schotter der Martinihalle vorgefahren, und lieferten einen Gig mit exzellentem Westcoast-Sound. Déjà-vu. So gesehen ist die neue Opus-Single wie ein Déjà-vu, und das nicht nur stilistisch: „Desperado“, der Eagles Hit aus 1973 ist genauso alt wie Opus selbst, und spannt nun den Bogen zu deren allerletzten Konzert in der Oper Graz, wo Reinhold diese berührende Ballade zusammen mit Herwig als Duett gesungen hat.