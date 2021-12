Opus: So emotionell war der Wien-Abschied

Letztes Konzert in der Stadthalle.

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt einen Schlussstrich zu ziehen. Weil wir das jetzt noch selbst bestimmen können und auch nicht mit Stock oder gar Rollstuhl auf die Bühne gehen müssen!“ Opus verabschieden sich nach 48 Hit-Jahren in die Rock-Pension. Am Montag und Dienstag steigen in der Grazer Oper die allerletzten Konzerte.

Oe24.tv Sondersendung. Bereits gestern stand das sensationelle Wien-Finale am Programm. Weit über zwei Stunden inszenierte Musik-Historie bei dem Ewald Pfleger den Ton angab und Sänger Herwig Rüdisser jeden Hochton perfekt traf. Ein würdiger Abschied. oe24.TV übertrug die ersten Konzert-Highlights sogar live aus der Stadthalle und widmet den Austropop-Legenden auch heute wieder eine eigene Sondersendung.

© Thomas Zeidler Schauspielerin und Sängerin Maria Bill und Opus live in der Wiener Stadthalle. ×

Hits. Vom Opener „Opusphere“, bei dem Rüdisser mit einem Megafon quer durch das Publikum zog, bis zum Finale „Don’t Say Goodbye“ ließen Opus in Wien die Rekordkarriere mit den 25 größten Hits aus allen 16 Alben Revue passieren. „Eleven“, „Flying High“, der Anti-Corona-Song „We Made It“, wo man gegen die aktuellen Demonstrationen der Impfgegner laut wurde („So was geht überhaupt nicht“), die aktuelle Thunberg-Hymne „Greta“ und natürlich der ewige Klassiker „Live is Life“. Im fast siebenminütigen Reggae-Arrangement. Mit extra Mitklatsch-Teil. Da kannten die 1.800 Fans (Maskenpflicht!) dann kein Halten mehr. „Wir sind ja nicht bei Michael Jackson,“ musste Rüdisser ob der grenzenlosen Euphorie nicht nur einmal schmunzeln.

© Thomas Zeidler Rockprofessor Reinhold Bilgeri und Opus live in der Wiener Stadthalle. ×

Gäste. Beim emotionellen Wienabschied, bei dem nicht nur das Publikum mit den Tränen kämpfte und Rüdisser auch wegen dem Licht ins Dunkel Shitstorm laut wurde („Fake News - da krieg ich solche Eier!“) waren als Highlight auch Maria Bill („I mecht landen“), Pfleger-Sohn Paul und Bilgeri („Desperado“) als Stargäste mit dabei. „Die Bühne wird uns sicher abgehen“, so Opus nach dem Stadthallen-Triumph, „aber jetzt freuen wir uns schon langsam auf die wohlverdiente Pension.“ Die feiert man u.a. mit einer Live-DVD vom den Abschieds-Konzerten und einem gemeinsamen Urlaub auf Mauritius.