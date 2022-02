Tara: 'Filip besuchte mich im Hotelzimmer'

Auf Instagram sorgt Tara für wilde Gerüchte

Es ist eine unendliche Geschichte - zwischen Tara Tabitha und Filip Pavlovic knisterte es anfangs im Dschungelcamp ganz schön. Küsschen und Zärtlichkeiten wurden ausgetauscht, die beiden waren unzertrennlich, doch plötzlich wollte der Dschungelkönig nichts mehr davon wissen. Da kam es ihm gerade recht, dass Tara als erste Kandidatin rausgewählt wurde. Beim Wiedersehen im Hotel herrschte noch immer Eiszeit zwischen den beiden, doch jetzt erzählt Tara auf Instagram, dass man sich schon vor dem Einzug ins Camp nähergekommen sei.

Techtelmechtel im Hotelzimmer?

Filip selbst sei es gewesen, der Tara in ihrem Hotelzimmer besucht habe: "Er hat dann auch viele Annäherungsversuche bei mir gemacht und irgendwann sind wir dann auch nebeneinander gesessen und haben gekuschelt. Ich will nicht zu viele Details verraten, aber man kann sich schon vorstellen, was wir gemacht haben. Wir sind dann auch ins andere Zimmer gegangen und uns noch näher gekommen", erzählt sie geheimnisvoll. Sie wird doch nicht..."Mit ihm geschlafen habe ich nicht, das sage ich gleich. Aber wir sind uns näher gekommen", versichert das It-Girl. Sie habe sich dennoch gewünscht, dass er dazu stehen würde, dass man geflirtet habe. Er habe ihr "sehr wohl Hoffnungen gemacht", sagt sie. Sie sei einfach menschlich sehr enttäuscht von ihm.

Pavlovic will nichts davon wissen

Filip reagierte auf Taras Schilderungen verärgert. "Von meiner Seite aus kam nichts als Freundschaft und ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum man so stur ist, sich ständig einzureden, dass es doch mehr ist."

