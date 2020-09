ORF-Show: Silvia Schneider kocht alle ein

„Das ganze Leben, die ganze Energie, die ganze Leidenschaft passiert immer in der Küche. Und das ist schön!“ Silvia Schneider (38), die Ex von Andreas Gabalier, tischt uns jetzt groß auf: Am 14. 9. startet ihre tägliche ORF-Show Silvia kocht.

„Ich bin immer wieder überrascht, was wir an regionalen Spezialitäten haben“, erklärt sie im ÖSTERREICH-Interview das Küchen-Duett mit regionalen Spitzen­köchen wie Christian Göttfried, Toni Mörwald oder ­Andreas Döllerer.

Beim Dreh gab’s ein kleines Malheur. „Ein Geschirrspüler ist kaputtgegangen: Wir haben den zu sehr geschunden.“ Dank Vor­aufzeichnung kann sich Schneider jetzt voll auf "Dancing Stars" konzentrieren. Am Montag starten die Proben. „Mir war wichtig, dass meine Kochshow davor im Kasten ist. Jetzt zählt nur mehr das Tanzen.“