Oscar-Star Natalie Portman auf Sightseeing-Tour durch Wien

Seit Freitag ist Hollywood-Star Natalie Portman für Dreharbeiten in Wien. Am Sonntag nutzte sie ihre Freizeit zum Sightseeing

Es war ein Traumtag, als Natalie Portman ihre Drehpause für einen kurzen Sightseeing-Trip nutzte. Nachdem ihre Dreharbeiten am Heldenplatz und in der Nationalbibliothek beendet waren, spazierte die Oscar-Gewinnerin bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen gemütlich durch den Volksgarten, begleitet nur von einem Bodyguard.

Natalie Portman in Wien © Christian Kaiser ×

Auch ein Besuch im Schmetterlingshaus stand für die 42-Jährige am Programm. Noch bis Mittwoch soll Portman in Wien weilen um gemeinsam mit Co-Star John Krasinski in Guy Ritchies neuem Abenteuer-Spektakel "Fountain Of Youth" vor der Kamera zu stehen.