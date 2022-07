× Pearl Jam: Konzert in Wien kurz vor Beginn abgesagt

Rock-Schock in Wien für 16.000 Fans: Pearl Jam mussten am Mittwoch ihr ausverkauftes Stadthallen-Konzert nur zwei Stunden vor Beginn absagen. Eddie Vedder hat Stimm-Probleme! Ersatz gibt es leider keinen.

Um 18 Uhr winkte Eddie Vedder noch vom Hotel Balkon es Ritz Carlton Hotel. Um 18.47 Uhr, da waren viele Fans schon in der Stadthalle, war heute das Drama perfekt. Pearl Jam mussten ihr ausverkauftes Wien-Konzert absagen. Eddie Vedder hat Probleme mit der Stimme. „Aufgrund der extremen Umstände bei der letzten Freiluftveranstaltung außerhalb von Paris (Hitze, Staub und Rauch von den Bränden) wurde der Hals unseres Sängers Ed Vedder in Mitleidenschaft gezogen.“ gab man via Facebook die ebenso kurzfristige wie bittere Absage bekannt. „Er war bei Ärzten und wurde behandelt, aber bis jetzt haben sich seine Stimmbänder noch nicht erholt.“

Eddie Vedder gestern bei der Ankunft in Schwechat

Während Vedder, der bereits am Dienstag in Schwechat einjettete, bei und mit den Ärzten um um seine Stimme kämpfte probierten auch die Band-Musiker alles um das Wien-Konzert noch irgendwie zu retten. Mike McCready und Co. waren dafür sogar schon für den Soundcheck in der Stadthalle. „Als Band tut es uns zutiefst leid und wir haben versucht, Möglichkeiten zu finden, trotzdem zu spielen. Und Ed möchte spielen. Seine Stimme lässt es leider einfach nicht zu.“

Besonders bitte: Das Wien-Konzert, das ja ursprünglich für 2020 geplant war und wegen Corona bereits zwei Mal verschoben wurde, kann leider nicht nachgeholt werden. „Es tut uns also sehr, sehr leid.“ so Pearl Jam. „Alle Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.“