Dieser Tage fliegen wieder einige Hollywood-Größen auf Österreich - in Osttirol wird fleißig für "Cliffhanger 2" gedreht

Willem Dafoe im Café Engländer, Cate Blanchett in der Hofburg (17. Oktober) - Österreich ist erneut zum Hollywood-Mekka geworden. Jetzt drehen auch Ex-"James Bond" Pierce Brosnan und "Cinderella" Lily James hierzulande. Genauer gesagt: Die beiden verweilen zurzeit in Osttirol und stehen für ihren gemeinsamen Film "Cliffhanger 2" vor der Kamera. Das berichtet die "Kleine Zeitung".

Drehorte und Kulturprogramm

In den Drehpausen zeigt sich Lily James ganz verschmust. Auf Instagram postet sie Fotos von Katzen und der atemberaubenden Landschaft. Brosnan nutzte die Zeit auch gleich für ein Kulturprogramm. Er besuchte das Museum Schloss Bruck und stand hier auch für einen Schnappschuss zur Verfügung. Die Galitzenklamm, der Klapfsee in Obertilliach sowie eine Schottergrube im Kärntner Lesachtal sollen als Drehorte dienen.





Cate Blanchett im Anflug

Auch in Wien darf man sich dieser Tage über einen Hauch von Hollywood freuen. Schauspielerin Cate Blanchett soll am Donnerstag (17. Oktober) in der Wiener Hofburg zu Gast sein und dort einen Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit im Bereich Immobilien halten.