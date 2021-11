Pogo rockt mit Spitzer, Seiler & Co.

Am 13. und 14. November rocken Turbobier im Wiener Volkstheater. Mit Gaststars wie EAV-Chef Thomas Spitzer, Christopher Seiler oder Paul Pizzera.

„Alle, die Karten für Turbobier im Volkstheater Wien ergattern konnten, wern si jetzt doppelt und dreifåch gfrein!“ Nachdem Marco Pogo schon beim großen ÖSTERREICH-Interview mit Thomas Spitzer und Paul Pizzera die ersten Stargäste für seine Turbobier-Konzerte am 13. und 14. November im Volkstheater verraten hat, legt er jetzt auf Facebook nach: auch Christopher Seiler, die „Marie“-Stars von Alle Achtung und Sascha Madsen sind beim Wien-Konzert „für Duette und fröhliche Prost-Gesänge“ mit dabei. Das große Klassentreffen des Austropop.



„An beiden Abenden wird uns Thomas Spitzer von der EAV an der Gitarre begleiten und meine gute Freundin Päm wird mich sogar bei einem Song am Klavier unterstützen“ gibt Pogo jetzt auch erste Einblicke in das Musik-Programm, für das er auch ein Streicherensemble, Background-Sängerinnen und Percussions gebucht hat. „Also ein relativ unübliches Turbobier-Konzert.“