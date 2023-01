× Privater Trip: Helene Fischer geheim in Wien

Schlager-Queen verbrachte einen Abend fast unerkannt in einer Wiener Szene-Bar.

Topsecret. Noch genießt Helene Fischer (38) ihre Zeit mit Lebensgefährte Thomas Seitel. Ab 21. März steht sie dann 70. Mal auf der großen Bühne. Davon alleine fünfmal in der Wiener Stadthalle (ab 5. September). Am Samstag stimmte Fischer ein paar glückliche Fans in der Hauptstadt bereits ein. Gemeinsam mit Lebensgefährte Thomas Seitel verbrachte die fesche Sängerin den Abend in der mehrfach ausgezeichneten Cocktail-Bar Kleinod Prunkstück in der Bäckerstraße. Gegen 23.30 Uhr betrat Helene Fischer das Lokal. Die Sängerin und ihr Liebster nahmen auf der Galerie Platz. Helene strahlte mehr denn je, begrüßte das Personal sehr freundlich. Und auch wenn alle Augen auf sie gerichtet waren, hatte sie nur welche für ihren Thomas.

© TZOe ×

Entspannt: Fischer schmunzelte leicht, als sie fotografiert wurde.

© TZOe ×

Cocktail-Fan: Helene Fischer in Wiener Szene-Bar Kleinod Prunkstück.

Ein Küsschen hier, ein Küsschen da, Fischer und Seitel wirkten wie frischverliebte Teenager. Die Schlager-Queen selbst bestellte übrigens alkoholfrei. Ein echter Profi eben. Gegen 1 Uhr nachts verabschiedeten sich die Turteltauben wieder. Ein kurzes „Herzbeben“ in der Wiener Innenstadt.