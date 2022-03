Promi-Ladys mit Botschaft

Neben dem Wunsch nach Frieden in der Ukraine wollen die Promi-Ladys vor allem eines: Gleichberechtigung.

Zeichen. „Wir Frauen sind noch immer zu wenig beachtet. Ich wünsche mir, dass wir akzeptiert, verehrt und geliebt werden“, so der Wunsch von Grande Dame Dagmar Koller zum heutigen Weltfrauentag. Ein „Rezept“, wie man dies schneller vorantreiben könnte, hat sie aber – wie viele andere – leider noch nicht gefunden. Society-Mausi Christina Lugner sieht es zumindest positiv, dass „Frauen immer mehr in Führungspositionen anzutreffen sind“ und attestiert Männern, die ein Problem mit starken Frauen haben, eine „aussterbende Spezies“ zu sein.

Solidarisch. Künstler-Managerin Marika Lichter kann in der schweren Zeit nur an eines denken, die Frauen in der Ukraine. „Angesichts der unfassbaren Not und Bedrohung in der Ukraine kann ich mir zum Weltfrauentag nur wünschen, dass diese mutigen Frauen es schaffen, sich und ihre Familien in Sicherheit zu bringen“, hofft Lichter. Und auch Miss Europe Beatrice Körmer wünscht sich zum Weltfrauentag „Unterstützung für die ukrainischen Frauen“.