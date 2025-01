"Promis, Partys, Pistentratsch": Naschenweng wird neuer ORF-Star

Der Schlager-Star wird beim Hahnenkammrennen sowohl die Ski-Stars als auch die Promis abseits der Rennstrecke bei den zahlreichen Partys begleiten und am 26. Jänner im ORF berichten.

Zum bereits 85. Mal findet heuer das legendäre Hahnenkamm-Wochenende - live in ORF 1 - in Kitzbühel statt. Sportler, Promis und Fans versammeln sich in Österreichs Nobelskiort zum Anfeuern und Feiern. Mittendrin ist Melissa Naschenweng, die hautnah bei den Sportbewerben, Preisverleihungen und Partys dabei ist und dem Publikum in „Kitzbühel 25“ am Sonntag, dem 26. Jänner 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 die Türen zu „Promis, Partys, Pistentratsch“ öffnet.

Die Sängerin besucht die exklusivsten Partys, zeigt die Höhepunkte der Skirennen und spricht mit Promis sowie Sportlerinnen und Sportlern über das bunte Treiben rund um die Streif. Von der legendären Weißwurstparty bis zu den glamourösen Events wie dem Tirol-Empfang und Rosis Schnitzelparty - Melissa Naschenweng besucht die besten Veranstaltungen und zeigt, wie die Stars und Sternchen abseits der Pisten feiern.

Sportlich wird es für Melissa Naschenweng, wenn sie ihre eigenen Skikünste unter Beweis stellt und die diesjährige Strecke der Kitz Charity Trophy vorab testet. Außerdem begibt sie sich bei den Top-Sportevents, dem Abfahrts- und dem Slalomrennen unter die prominenten Fans und feuert die Skistars an.

Melissa Naschenweng als Skihaserl © Instagram

„Ich werde bei vielen Events und Partys mal hinter die Kulissen schauen, werde viele VIPS und Sternchen treffen und sie über ihre ganz persönlichen Kitzbühel-Geschichten ausquetschen. Ich werde zum ersten Mal die Kamerafahrt beim Charity-Race machen und habe die Ehre, den Abfahrtssieger persönlich zu interviewen. Von lustigen Taxifahrten bis zu tiefen Einblicken, ehrlichen Geschichten und auch ein bisserl Alpenbarbie ist alles dabei“, gibt Melissa Naschenweng einen Ausblick auf „Kitzbühel 25 - Promis, Partys, Pistentratsch“.

© Stanglwirt ×

„Tatsächlich freue ich mich am meisten auf die Rennen“, so Melissa Naschenweng lachend. „Ich bin von Kind an eine absolute Skifanatikerin, war vermutlich der größte Hermann-Maier-Fan und verfolge auch heute noch akribisch alle Rennen, selbst wenn wir auf Tour sind, versäume ich fast keines. Aber natürlich bin ich auch gerne auf den legendären Partys unterwegs: Die Weißwurstparty ist bei mir da immer ein Fixtermin in meinem Kalender, und da treffe ich dann wieder auf alte Bekannte wie Fritz Strobl, Elton und Co. Auf keinen Fall fehlen dürfen aber auch Arnold Schwarzenegger, Felix Neureuther, Silvie Meis und Armin Assinger.“

Was Kitzbühel so besonders macht? „Das Hahnenkamm-Rennen ist ja wirklich das anspruchsvollste Rennen der Welt. Vor Kurzem durfte ich selbst die Streif ,bezwingen‘ - oder sie mich“, erinnert sich Melissa Naschenweng lachend. „Das ist schon richtig heftig, was die Sportler da leisten. Hut ab und meinen größten Respekt. Besonders machen Kitzbühel auch die Partys, der Glamour und die vielen namhaften Gäste. Ein Ort der Legenden, in der nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern auch die Nächte unvergessen bleiben.“