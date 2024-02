Society trauert um Volker Grohskopf

Der Regisseur des Villacher Faschings, Volker Grohskopf, ist völlig überraschend im Alter von nur 58 Jahren verstorben.

Große Trauer und Bestürzung in der Villacher Faschingsgilde: Volker Grohskopf ist tot. Der Regisseur des Villacher Faschings wurde nur 58 Jahre alt. Der gebürtige Deutsche verstarb völlig überraschend in Wien, wo er seinen Wohnsitz hatte. Todesursache war ein Herzinfarkt.

Erst vergangene Woche war Grohskopf noch beim Heringsschmaus im Marchfelderhof dabei – umso unfassbarer ist nun die Nachricht seines Ablebens für Freunde und Wegbegleiter.

Preisgekrönte Dokumentationen

Seit 2003 zeichnete Grohskopf als Regisseur für die ORF-Übertragung des Villacher Faschings verantwortlich. Darüber hinaus war er in zahlreiche große TV-Produktionen involviert, darunter "Licht ins Dunkel" oder für Vera Russwurm. Der ausgebildete Schauspieler studierte visuelle Kommunikation bei Peter Weiberl und begann seine Karriere 1989 als Assistent der Regie bei der ORF-Show "Wer A sagt" mit Peter Rapp.

Zu Grohskopfs Meilensteinen zählt zweifelsohne die Dokumentation "Lotus & Schwert". Sie erzählt die Geschichte des einzigen Frauen-Kung Fu-Klosters in Shaolin und wurde in 14 Sprachen übersetzt und weltweit gesendet. Die Dokumentation "Im Reich der Zauberflöte" über die Opernfestspiele St. Margarethen und seine Klassik-DVD "Die Zauberflöte" – ein Live-Mitschnitt der Opernfestspiele St. Margarethen 2010 – kam in die Top 10 der Austrian Charts und erreichte 2010 Gold- und 2014 Platinstatus.