Richard Lugner wirft Ballast ab

"Mörtel" zeigt sich nach der Fastenkur erschlankt

Anfangs wollten die Kilos nicht so ganz purzeln, als Richard Lugner seine strenge Fastenkur im Vivamayr-Resort in Dellach am Wörthersee startete. Dennoch verlor der Baumeister die Motivation nicht. Am Ende hat sich der zweiwöchige Aufenthalt definitiv gelohnt: „Ich habe 4,5 Kilogramm abgespeckt. Der Bauch hängt zwar noch über die Hose, aber ich fühle die Veränderung.“

Die Suche nach der Traumfrau

Bei der Suche nach einer passenden Baulöwin half das aber bisher dennoch nicht: „Ich finde einfach keine, die ich längerfristig ertragen würde“, sagt er. Jetzt fährt Lugner auf Geschäftsreise. Dabei fürchtet er, dass er den hart erarbeiteten Gewichtsverlust wieder zunichte machen wird. „Es wird viel geschlemmt.“