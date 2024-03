Lugner: Beinharte Abrechnung mit "Baby-Elefant"

Die Fronten zwischen Daniela Kennedy und Richard Lugner verhärten sich immer mehr. Im oe24-Talk reagiert Mörtel jetzt auf ihre Vorwürfe

Nachdem Richard Lugner seinen "Baby-Elefanten" Daniela Kennedy aus dem "Streichelzoo" geworfen hat, reagierte sie damit, dass sie vermeintliche "Sex-Chats" mit Mörtel in den Sozialen Netzwerken veröffentlichte. In einem Interview behauptete sie danach, dass Lugner eifersüchtig auf sie sei, weil Kennedy mit ihren "Songs" erfolgreich ist. Auch soll ihr Lugner Sprachnachrichten mit "Gestöhne und Geschnaufe" geschickt haben, wie sie erzählt.

oe24 fragte bei Lugner nach, was er zu den Vorwürfen meint. In seiner Stellungnahme rechnet Lugner dann eiskalt mit dem einstigen "Tierchen" ab. "Ich habe mit ihr keinen Kontakt, außer dass ich ihr zum 56. Geburtstag gratuliert habe. Sie schickt mir ständig Songs, die ich mir nicht anhöre. Um sich wichtig zu machen, behauptet sie Dinge, die überhaupt nicht stimmen. Ich will mit ihr und ihren Lügengebilden nichts mehr zu tun haben", ärgert sich Mörtel über Kennedy.

"Baby-Elefant" Daniela Kennedy mit Richard Lugner © Tischler ×

Auch, dass sie ihn mit ihren "Sex-Problemen" belästigt, ist dem umtriebigen Baumeister unangenehm. "Aus Ihrer sexuellen Not will ich ihr auch nicht helfen. Wenn sie niemand anderen hat, dann soll sie ihren Womanizer (Anm. ein bei Frauen beliebtes Sex-Spielzeug) bei unserem Erotikshop Orion überprüfen lassen", schließt Lugner ab.

Eine - wie es sich Kennedy erhofft - Versöhnung scheint somit ausgeschlossen und Lugners "Streichelzoo" wird in Zukunft um eine Attraktion ärmer sein. Und wenn man sich bei seinen "Tierchen" umhört, dürfte sie den meisten auch nicht fehlen...