Lugner: Fit für den Opernball

Auch heuer wird Richard Lugner von einem Hollywood-Star begleitet.

Das Rätselraten rund um Richard Lugners Opernball-Gast hat bald ein Ende. Am Donnerstag wird er die berühmte Frau an seiner Seite bekannt geben. Spekulieren kann man jedoch bis dahin noch einmal. Der Baulöwe sagte, dass es sich um eine Dame handeln würde, die mit ihrem Freund aus der Traumfabrik anreist und sogar Deutsch spricht. Hier kämen zum Beispiel Sandra Bullock, Sarah Chalke oder Diane Kruger in Frage. Jede von ihnen wäre sicherlich ein gern gesehener Gast auf dem Ball der Bälle.

© privat

Liebe. Auch privat hat sich "Mörtel" wieder eine neue Begleitung gefunden. "Täubchen" Elisabeth bringt Richard ins Schwärmen: "Sie ist eine interessante und nette Frau. Ich glaube, da bahnt sich etwas an ..."