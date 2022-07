Lugner: Geheim-Treff mit Simone

Am Mittwoch trifft Richard Lugner seine Ex-Verlobte Simone ganz ''geheim''.

Hin und Her. Erst letzte Woche präsentierte der umtriebige Baumeister sein neues Date Elisabeth, eine 42-jährige Nagel-Designerin, die Lugner schon seit rund zwei Jahren kennt. Damals war Mörtel ziemlich angetan von ihr, lernte aber kurz darauf Simone kennen. „Bienchen hat alle anderen überstrahlt“, so Lugner noch letzte Woche. Jetzt sieht die Sache allerdings wieder anders aus, denn es scheint, als würde er von Simone nicht loskommen.

Treffen. Montagabend feierte er mit seiner Biene bis spät in die Nacht auf Mausi Lugners Ibiza-Party in Korneuburg. „Ich habe Simone eine spezielle Uhr geschenkt – mit einer Biene darauf“, grinst Lugner im ÖSTERREICH-Talk und Simone zeigt stolz Fotos davon her. Am Mittwoch gehen sie noch einen Schritt weiter und treffen sich zu einem geheimen Date. Auch wenn Mörtel zunächst nicht mehr verraten wollte, konnte man ihm dann doch noch entlocken, dass er mit Simone ins Wellenspiel in Krems zu einem Dinner gehen wird.