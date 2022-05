Lugner in der Fasten-Falle

Seit knapp zwei Wochen macht Richard Lugner seine traditionelle Fastenkur.

Anstrengend. Wie jedes Jahr checkte Richard Lugner auch heuer im Vivamayr-Resort in Dellach am Wörthersee ein, um seine F.-X.-Mayr-Fastenkur zu machen. Nur heuer will sich der Erfolg nicht so recht einstellen. Trotz strenger Diät geht es nur mühsam voran. „Ich habe erst zwei Kilo abgenommen“, vermeldet Lugner in ÖSTERREICH.

Das Vivamayr-Resort in Dellach

Lieb-los. Und auch, was die Frauen angeht, ist „Mörtel“ nicht wirklich gesegnet. „Bienchen ist mir davongeflogen, und Panther war leider ein Flop“, seufzt der Baumeister.