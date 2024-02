Lugner: Nächstes "Tierchen" ist tot!

Nachdem Richard Lugner am Montag den Tod eines Fuchses in seinem Garten beklagen musste, ist jetzt auch der ihm so lästige Nachbar-Hahn gestorben

Seine "Tierchen" bedeuten ihm alles. Egal ob zwei- oder vierbeinig. Richard Lugner ist eben ein wahrer Tierfreund. Umso schlimmer traf es ihn, als ein Fuchs, der oft in seinem Garten zu Gast war, am Montag tot aufgefunden wurde. Das Tier wurde anscheinend vergiftet. Mörtel vermutet den "Täter" bei einem benachbarten Hühnerhalter, dem der Fuchs schon einige Hühner verspeist haben soll. Mörtel meinte dazu, dass es ihm lieber gewesen wäre, "wenn der Fuchs den Hahn verspeisen würde. Denn der weckt mich jeden Tag mit seinem Geschrei." © privat × Nur einen Tag später dürfte die Fuchs-Familie anscheinend "Rache" für ihren verstorbenen Kameraden genommen und den Hahn schlicht und einfach verspeist haben, wie Lugner zu berichten weiß. Für den Baumeister ist es jedenfalls ein Segen, dass in der Früh niemand mehr kräht. Mörtel hofft nun darauf, dass nicht alle vier Füchse die ihn oft besuchen kommen, vergiftet worden sind.