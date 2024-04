Lugner stellt sich schützend vor sein "Bienchen"

Nach den Vorwürfen aus Mörtels Umfeld, dass seine Simone "berechnend" sei, verteidigt der Baumeister seine Verlobte jetzt

"Sie ist so berechnend. Eigentlich noch schlimmer als Cathy. Simone ist richtig unangenehm und böse", so lautet der Vorwurf eines Insiders über Lugners Ehefrau in spe Simone Reiländer. Eine Aussage, die "Bienchen" Simone auf das schärfste verurteilt. "Finde ich sehr dreist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das Freunde von ihm sagen. Denn seine Freunde kenne ich, und sie kennen mich und haben bisher nur Komplimente und Glückwünsche für uns übrig gehabt", ärgert sich Reiländer. Und jetzt springt auch Mörtel für sie in die Bresche.

"Es gibt böse Worte über Simone (42) und mich (91). Jede Beziehung die ich eingehe, bringt finanzielle Vorteile für die Partnerin. Um das zu verhindern, müsste ich weiter alleine leben und das will ich nicht und so haben wir zusammengefunden. Meine Ex-Frau Cathy wurde von Gerda Rogers als nicht passend qualifiziert - Simone als ideal passend, das stimmt auch. Wir gehen gemeinsam aus, sie kümmert sich um meinen verwilderten Garten und sie züchtet Bio Gemüse. Später wird sie in der Lugner City tätig sein", streut Lugner seiner Liebe Rosen.

Vor allem die Mitarbeit in der Lugner City ist Mörtel ein großes Anliegen. Mit 91 Jahren kann er sich nicht mehr selbst um alles kümmern. "Sie hat jahrelange Handelserfahrung und ist zur Zeit Filialleiter-Stellvertreterin bei einem Baumarkt in Krems, da kann sie mich sicher entlasten. Wir beide verstehen uns und das ist das wichtigste", schwärmt der Baumeister.

Hochzeit am 1. Juni

Trotz einigen Seitenhieben gegen Simone aus Lugners Umfeld wir der Baumeister sein "Bienchen" am 1. Juni im Steinsaal des Wiener Rathauses ehelichen. Kurz danach - ebenfalls im Juni - wird auch Lugners Tochter Jacqueline ihren Leo Kohlbauer ehelichen.

Fehlt nur noch Mausi Lugner vor dem Traualtar, dann wäre das Triple perfekt.