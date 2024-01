Lugners in Klinik auf den Malediven

Richard Lugners Traumurlaub steht auch heuer wieder unter keinem guten Stern. Jetzt musste Mörtel sogar in die Klinik.

Schon im Vorjahr verbrachte Richard Lugner seinen Malediven-Urlaub hauptsächlich im Bett, weil er an einer Verkühlung laborierte. Und jetzt hat es Mörtel erneut erwischt. Angesteckt soll ihn Tochter Jacqueline haben - und zwar schon beim Hinflug. Mit Medikamenten hielt sich der 91-Jährige über Wasser - bis jetzt. Am Montag musste Lugner dann aber doch die "Klinik unter Palmen" aufsuchen und sich Medikamente verabreichen lassen.

Richard Lugner in der Insel-Klinik © Privat ×

Fans sollen sich aber keine Sorgen um ihn machen - Lugner spricht von einer ganz normalen Verkühlung. Was auch kein Wunder ist, denn die ersten Urlaustage goss es in Strömen, dazu Jackys Erkrankung - 1:0 für die Schnupfennase.

Richard Lugner in der Insel-Klinik © Privat ×

Sorgenvoll blickt Lugner nur dem Opernball entgegen. Am 8. Februar (und die Tage davor) absolviert Mörtel ein wahres Marathon-Programm mit seinem diesjährigen Stargast, der er gegen Ende Jänner in einer Pressekonferenz bekanntgeben wird. Bis dahin will der Baumeister wieder gesund sein.