Lugners Witwe Simone bedankt sich auf oe24

Die Witwe des Baumeisters findet nach dem traurigen Abschied langsam wieder ins Leben zurück

72 Tage waren sie verheiratet, dann musste Simone (42) ihren Ehemann Richard Lugner (†91) beerdigen. Bei der Trauerfeier im Stephansdom wurde sie nicht von allen mit überschwänglicher Freude begrüßt, von ihren Fans bekam sie jedoch nur Zuspruch in dieser schweren Zeit. Jetzt ist Simone bereits in die Lugner City zurückgekehrt, um damit in ihren Job rein zu finden. Sie wolle vor allem Lugners Sekretärin Bettina Siegl unter die Arme greifen: "Richard hätte es so gewollt."

Mehr lesen:

Simone: "Ich hatte bisher leider nicht den Kopf dafür"

Dafür, dass die Fans sie so durch diese Phase der Trauer getragen haben, möchte Simone sich jetzt bedanken: "Für all die Briefe und Karten und Wortspenden in den sozialen Medien. Die Anteilnahme und oft sehr persönlichen Texte berühren mich sehr und geben mir Kraft. Ich konnte leider nicht allen antworten, aber eventuell lesen sie diese Zeilen auf oe24."





Erbe unklar

Sie wisse auch noch immer nicht, was und ob sie erbt. Richard Lugner habe ihr zu Lebzeiten versprochen, dass sie in der Villa bleiben könne, doch sie wolle sich keine Hoffnungen machen und dann enttäuscht werden.