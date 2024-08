Opernball: Lugners Loge ist bereits reserviert

Noch vor seinem Tod bestätigte Richard Lugner seine Loge für den Opernball am 27. Februar 2025

Nach dem traurigen Ableben von Richard Lugner trauert ganz Österreich um den umtriebigen Baumeister. Vor allem gesellschaftlich hinterlässt Mörtel eine Lücke die nicht gefüllt werden kann. Dies gilt natürlich auch für den Opernball - Lugners Society-Highlight des Jahres.

© Getty ×

oe24 fragte bei der Wiener Staatsoper nach, was jetzt mit Lugners Loge passiert. "Die Loge für 2025 wurde bei uns bestätigt. Familie Lugner ist weiterhin auf der Donatoren-Liste", so die Pressesprecherin des Hauses am Ring. Die Donatoren-Liste ist eine Voraussetzung, um überhaupt eine Loge erwerben zu können.

© APA ×

Die Staatsoper geht davon aus, dass Lugners Familie die Loge behalten wird und auch nächstes Jahr von dieser besetzt sein wird. Ob Lugners Tochter Jacqueline auch im kommenden Jahr einen schillernden Stargast einlädt, ist aber offen.

Richard, Leo und Jacqueline Lugner mit Pricilla Presley © Tischler ×

Jacqueline war in den letzten Jahren bei Mörtels Opernballgast bereits federführend was Auswahl und Umsetzung betraf. Bleibt zu hoffen, dass sie diese Tradition fortführen wird.