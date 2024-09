Simone Lugner: "Ich rede noch immer täglich mit Richard"

Mörtels Witwe im großen Interview mit "Fellner! Live"

Genau 72 Tage waren Simone und Richard Lugner verheiratet, als der Baumeister am 12. August verstarb. Lange ging die Witwe auf Tauchstation und trauerte in aller Stille. Bei „Fellner! Live“ auf oe24.TV sprach Simone über ihr Leben nach dem Tod ihres Ehemanns und wie sie sich ihre Zukunft vorstellt.

oe24.TV: Wie geht es Ihnen nicht einmal 50 Tage nach dem Tod ihre Mannes?



Simone Lugner: Es ist schon etwas besser. Am Anfang war es total schrecklich, aber jetzt kommt wieder die Normalität. Es ist so richtig „up and down“.

oe24.TV: Sie sind jetzt ganz alleine in der großen Villa. Wie kommen Sie mit der Situation zurecht?



Lugner: Ich war bevor ich Richard kannte auch allein. Damals fand ich es gut. Mit Richard habe ich mich aber sehr schnell daran gewöhnt, nicht alleine zu sein. Ich spreche auch noch immer mit Richard. Es ist ja nur sein Körper weg, sein Geist ist unsterblich.

oe24.TV: Sie haben also noch „Kontakt“ zu ihm...



Lugner: Auch wenn es jetzt vielleicht verrückt klingt. Ich hab ihm sogar noch Nachrichten geschickt nachher. Ich habe ihm auch ein Foto von unseren nebeneinander geparkten Autos geschickt. Ich hab ihm geschrieben „Schau, Richard, so wolltest Du es immer haben“.

oe24.TV: Sie leben jetzt in der Villa, wissen aber nicht, ob Sie hierbleiben und sich das Haus auch leisten können...



Lugner: Sie ist sehr teuer. Richard konnte es sich leisten. Er hat sich immer um alles gekümmert. Es weiß anscheinend außer Richard auch kein anderer wie hoch die laufenden Kosten hier sind. Man hat mir nur gesagt, dass man mit 50.000 Euro im Jahr rechnen muss.

oe24.TV: Und Sie wissen auch nicht, ob Sie die Villa bekommen...



Lugner: Grundsätzlich müsste ich sie schon bekommen, weil das hat Richard damals immer versprochen und es steht auch im Ehe-Pakt so drin. Da steht drin, falls er sterben sollte, habe ich weiterhin das Wohnrecht hier im Haus.

oe24.TV: Es gibt ja viele Gerüchte um Ihr Verhältnis zur Lugner-Familie. Was ist denn da dran?



Lugner: Wir haben sehr wenig miteinander zu tun gehabt, auch vor Richards Tod. Wir haben Jacqueline ein paarmal getroffen und waren essen, aber wir haben nicht so viele Berührungspunkte. Mit Leo etwas mehr, weil er mehr ein offener Typ ist. Mit Mausi habe ich ein recht gutes Verhältnis.

oe24.TV: Wissen Sie was im Testament steht? Sind sie gut versorgt?



Lugner: Richard hat sich viele Gedanken dabei gemacht und wollte immer, dass alles fair ist und keiner streitet. Die Lugner City ist ja in einer Stiftung und alle Erben sind Begünstigte in dieser Stiftung.

oe24.TV: Sie wollten ja die Lugner City in Zukunft gemeinsam mit Jacqueline führen. Jetzt wissen Sie allerdings nicht einmal, ob Sie dort noch bleiben dürfen...



Lugner: Aktuell bin ich noch dort. Was die Zukunft bringt weiß ich nicht. Vielleicht sieht es ja nach der Testamentseröffnung auch anders aus. Vielleicht finden wir ja dann doch noch einen Konsens miteinander. Das wäre mein Herzenswunsch. So wollte es auch Richard.

oe24.TV: Wie geht es mit dem Opernball weiter?



Lugner: Den Opernball hat Richard schon zu Lebzeiten an Jacqueline abgegeben. Er hat immer zu mir gesagt, dass sie dann zuständig sein wird, dass sie einen Stargast holt und statt ihm macht.