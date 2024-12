Simone Lugner schon in Weihnachtsstimmung

Zur Zeit ist das "Bienchen" in Sachen Honig auf heimischen Adventmärkten unterwegs und auch schon in Weihnachtsstimmung

Eigentlich ist es eine traurige Zeit für Simone Lugner, denn es wird ein Weihnachtsfest ohne ihren verstorbenen Ehemann Richard. Ein wenig Weihnachtsstimmung kommt aber dennoch bei Mörtels Witwe auf. "Ich bin die nächsten Tage viel auf Adventmärkten unterwegs, um Werbung für meinen Honig zu machen", schmunzelt Simone im oe24-Talk. Den Anfang machte am Donnerstag der Christkindlmarkt im Wiener Türkenschanzpark, wo sie gemeinsam mit Imker Bojan Jovanovic einen Honigstand betreute.

Am 15. Dezember macht sie in Würflach Station, am 20.12. ist Frau Lugner zu Gast im Café 7-Brunnen und tags darauf macht sie einen Abstecher zu ihrem alten Arbeitgeber und besucht den Punschstand beim Hornbach-Baumarkt in Krems. Dazwischen absolviert Simone ihr Tranings-Programm, um für "Dancing Stars" fit zu sein.

Weihnachten selbst will Simone mit ihrer Familie in der Lugner-Villa feiern. "Es kann sein, dass doch alle zum ersten Mal zusammenkommen. Meine Mama hatte die Idee, ein Weihnachtsessen bei mir in der Villa zu machen, da ich ja jetzt einen Tisch habe, der lang genug wäre, um alle unterzubringen", so Simone. Eingeladen wären dann auch Simones Großmutter, ihre Schwester und ihr Onkel samt Anhang. Sollte der Wunsch sich erfüllen, werde sie eventuell doch einen Baum besorgen, so Simone.