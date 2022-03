Robert Kratky hat Corona

Wie Robert Kratky berichtet, erhielt er in der Nacht sein positives Testergebnis und fällt zum ersten Mal in 17 Jahren aus.

Das Coronavirus peitscht wie wild um sich und hat jetzt auch Ö3-Star Robert Kratky erwischt. "Tja, ich war in 17 Jahren noch nie dienstuntauglich...nun ist es so und ich muss mich für die kommenden Tage vom Ö3-Weckerstudio fernhalten", schreibt er. Nachdem der Moderator kurz darauf zahlreiche Genesungswünsche bekam, schrieb er gleich auch noch ein Update auf Instagram: "Mir geht es übrigens noch okay. Bitte also Genesungswünsche lieber an alle, denen es grad tatsächlich nicht so gut geht." Sein positives PCR-Testergebnis präsentierte er dann aber dennoch in seiner Instagram-Story

Terminchaos für Kratky

Robert Kratky bittet gleich auch alle um Verständnis, die diese Woche einen Termin mit ihm gehabt hätten. "Ich hoffe inständig, dass ich am Samstag beim Konzert für die Ukraine im Ernst-Happel-Stadion negativ getestet auf der Bühne stehen kann", schreibt er weiter. Wir wünschen baldige Genesung!