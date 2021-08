Wut-Statement vom Nova Rock Chef

''Nova Rock'' und ''Barracuda Music"- Chef lässt Dampf via Social Media ab.

Ewald Tatar, der Mann hinter ''Nova Rock"- dem größten österreichischen Rock- Festival, postete heute Nachmittag seinen Unmut, wegen der stetigen Absagen der Festivals, Events und Konzerte. Aufgrund der Corona- Maßnahmen wird das Nova Rock 2021 nicht stattfinden. Es gibt allerdings eine Alternative. Beim ''Nova Rock Encore'' wird mit der 2G-Regel, am 11. September- in Wiener Neustadt, gerockt.

Ewald Tatar schreibt sich den Frust von der Seele auf Facebook: ''Aber Hauptsache wir und ich müssen uns seit Wochen gegen dieses Unwort ''Superspreader'' Event wehren und wurden, wie nun immer deutlicher ersichtlich ist, völlig zu Unrecht vorverurteilt.

Und weshalb? Da wir die mangelnde Kommunikationsfähigkeit und Aufklärungsarbeit der Regierung ausbaden durften und dürfen. Danke! Aber wo sind sie denn nun bei UNS, diese vielzitierten ''Superspreader'' Events, wo? Denn wenn man offenbar Dinge richtig macht, was diesen Partner-Festivals und Events in UNSEREM Land sehr wohl eindrucksvoll gelungen ist, dann widerlegen wir hier gerade eindeutig einige Entscheidungen und ''fachkundige'' Meinungen.

Sorry owa is so... ???? Auch wenn das nun so manchen jetzt nicht so taugt, was mir jedoch mittlerweile echt herzlich wurscht ist.''

See u @ NOVA ROCK Encore