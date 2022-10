× Rubin Okotie macht jetzt andere fit

LOVT Fitness“ und „PLAIN x LOVT“ eröffnen in Wien Donaustadt.

Mit einer Doppel-Eröffnung am 12. Oktober 2022 feierten die „LOVT Fitness“- und „PLAIN x LOVT“-Geschäftsführer Christoph Pomper und Rubin Okotie den Beginn einer fruchtbaren Partnerschaft.

© Christian Jobst ×

Auf über 1.000 Quadratmetern vereinen Christoph Pomper und Rubin Okotie mit dem Sportkonzept „LOVT“ und dem Bistro-Konzept „PLAIN x LOVT“ sämtliche Leistungen für einen gesunden Lifestyle. Das Angebot reicht von Personal Training, Mental Training, Physio und Massage, Ernährungsberatung bis hin zu professioneller Leistungs-, Stoffwechsel- und Körperanalyse.

© Christian Jobst ×

Das Bistro ergänzt das Fitnessangebot um gesunde Speisen vor Ort oder auf Wunsch auch per Bestellung. Getreu dem Motto „Love to Train“ wurde am Mittwochabend auf das neue Body-and-Soul-Konzept bei der Wiener Metastadt in der Stadlauer Straße 64, im Rahmen eines VIP-Empfangs mit „PLAIN“-Fingerfood und in sportlich motivierender Atmosphäre angestoßen.

„Trotz Energiekrise, die viele kleine Fitnesscenter vor Existenzängste stellt, sind wir überzeugt, mit unserem ganzheitlichen Ansatz einer erfolgreichen Saison entgegenzublicken,“ so Christoph Pomper (LOVT Fitness).

© Christian Jobst ×

„Wir freuen uns, dass die Donaustadt um ein einzigartiges Fitness- und Food-Konzept bereichert wird und wünschen viel Erfolg für die Zukunft“, ergänzt Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

„Das ‚PLAIN x LOVT‘-Bistro bietet ehrliche, gesunde Speisen, mit frischen Zutaten – ohne Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel und Co. Gemeinsam mit ‚LOVT Fitness‘ möchten wir einen wesentlichen Beitrag für eine bewusst gesunde Gesellschaft leisten“, betont Rubin Okotie (PLAIN x LOVT) .

Sport-Promis feiern Doppel-Eröffnung.

© Christian Jobst ×

Nach dem exklusiven Empfang um 18.00 Uhr mit Stargästen wie unter anderem George Alaba (Musiker), Hans Krankl (Fußballlegende), Andreas Lukse (Fussballer), Nils Zatl (First Vienna FC), Bernhard Luxbacher (First Vienna FC), Rafael Rotter (Vienna Capitals), Karl Haring (Haring Group), Werner Germ (ÖFB), Günther Weninger (Erste Bank Sportsponsoring) sowie Andreas Felber (Moderator) folgte um 19.00 Uhr schließlich die offizielle Eröffnung durch Wien-Donaustadt-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ). Im Anschluss übernahmen Christoph Pomper und Rubin Okotie selbst die Bühne und stellten die Erfolgssymbiose von „LOVT Fitness“ und „PLAIN x LOVT“ vor. Durch den Abend führte TV-Moderator und Mentaltrainer Andreas Du-Rieux.

Über das spektakuläre Rahmenprogramm hinaus konnten die Besucherinnen und Besucher der Doppel-Eröffnung an einer Tombola teilnehmen. Deren Ticketerlös geht an die Familie des kürzlich und unerwartet verstorbenen FC-Stadlau-Kickers und Feuerwehrmanns Marcel Trinkler. Initiert wurde die Spendenaktion von Feuerwehrkollegen Mario Fischer.